Мосбиржа провела дискретный аукцион по акциям ЛСР из-за роста более чем на 20%
Московская биржа провела дискретный аукцион по акциям застройщика ЛСР. Аукцион состоялся с 12:02 до 12:32, сообщила пресс-служба торговой площадки.
«Произошло повышение на 20% и более в течение 5 минут подряд текущей цены акций от цены закрытия предыдущего торгового дня (661 руб.)»,— пояснили на бирже.
По состоянию на 13:01 акции ЛСР прибавляли 20,99% и торговались на уровне 801,2 руб. за штуку. Одновременно росли котировки «Самолета» (+6,83%) и «Эталона» (+6,15%).