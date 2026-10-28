Нижегородский водитель получил три года колонии-поселения за гибель двух человек

ДТП произошло 4 января 2025 года на 18 км автодороги Перевоз – Шатки в Перевозском округе. Как установил суд, 40-летний водитель сбил людей при объезде трактора, который стоял на дороге без аварийных знаков. Пешеходы 1978 и 1976 годов рождения оказались на проезжей части, так как ремонтировали автомобиль ВАЗ. Первый из них умер на месте, второй – в автомобиле скорой помощи.