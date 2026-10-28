Нижегородский водитель получил три года колонии-поселения за гибель двух человек
Водитель минивэна Ford в Нижегородской области получил три года колонии-поселения за гибель двух человек в ДТП. Его признали виновным по ч. 5 ст. 264 УК РФ, сообщили в региональном ГУ МВД.
ДТП произошло 4 января 2025 года на 18 км автодороги Перевоз – Шатки в Перевозском округе. Как установил суд, 40-летний водитель сбил людей при объезде трактора, который стоял на дороге без аварийных знаков. Пешеходы 1978 и 1976 годов рождения оказались на проезжей части, так как ремонтировали автомобиль ВАЗ. Первый из них умер на месте, второй – в автомобиле скорой помощи.
Водителю, кроме колонии-поселения, запретили управлять транспортом на 2,5 года.