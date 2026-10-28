Суд в Крыму взыскал с застройщика 212 млн рублей долга по аренде земли
Арбитражный суд Республики Крым полностью удовлетворил иск индивидуального предпринимателя Елены Драгоненковой к ООО «Специализированный застройщик „Аркада Парк Два“». Девелопер обязан выплатить 84,9 млн руб. основного долга и 127,4 млн руб. пени за аренду участка под строительство многоэтажного дома. Решение суда опубликовано в картотеке инстанции.
Согласно решению суда, общая сумма взыскания составила 212,40 млн руб. Суд также обязал застройщика возместить предпринимателю расходы на уплату госпошлины в размере 200 тыс. руб.
Спор возник из-за договора аренды земельного участка площадью 7315 кв. м в Симферопольском районе (кадастровый номер 90:12:020501:701), заключенного в октябре 2021 года. По условиям договора, арендная плата в размере 84,96 млн руб. должна была быть выплачена до февраля 2022 года. Кроме того, застройщик обязался передать арендодателям 16% площадей будущего дома и паркинга.
Застройщик «Аркада Парк Два» подал встречный иск о расторжении договора и возврате 32 млн руб., ссылаясь на то, что арендодатель не предоставил технические условия для подключения коммуникаций и градостроительный план земельного участка (ГПЗУ), что сделало невозможным получение разрешения на строительство. Однако суд отклонил эти доводы, установив, что компания обращалась за разрешением на строительство в августе 2022 года, а причиной отказа стали ошибки в ее собственной проектной документации, а не отсутствие документов от арендодателя.
Суд квалифицировал договор как смешанный, содержащий элементы аренды и купли-продажи будущей недвижимости. В решении подчеркивается, что спорные денежные платежи являются именно арендной платой, а не выкупной стоимостью земли. Доводы застройщика о невозможности использования участка признаны несостоятельными, так как препятствия для строительства зависели от действий самого арендатора. Кроме того, договор прекратил действие по истечении срока (1 октября 2025 года), что исключило основания для взыскания застройщиком ранее уплаченных сумм.
Неустойка в размере 0,1% за каждый день просрочки начислена за период с ноября 2021 года по октябрь 2026 года. Суд отказался снижать ее размер по статье 333 ГК РФ, так как ответчик не представил доказательств явной несоразмерности пени последствиям нарушения. При расчете была учтена пауза в начислении санкций в период действия моратория на банкротство (с апреля по октябрь 2022 года).
В удовлетворении встречного иска «Аркада Парк Два» о расторжении договора и возврате денег отказано в полном объеме. Решение может быть обжаловано в Двадцать первый арбитражный апелляционный суд в Севастополе в течение месяца.