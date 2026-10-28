Суд в Крыму взыскал с застройщика 212 млн рублей долга по аренде земли

Застройщик «Аркада Парк Два» подал встречный иск о расторжении договора и возврате 32 млн руб., ссылаясь на то, что арендодатель не предоставил технические условия для подключения коммуникаций и градостроительный план земельного участка (ГПЗУ), что сделало невозможным получение разрешения на строительство. Однако суд отклонил эти доводы, установив, что компания обращалась за разрешением на строительство в августе 2022 года, а причиной отказа стали ошибки в ее собственной проектной документации, а не отсутствие документов от арендодателя.