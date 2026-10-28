Суд пересмотрит дело о гибели работника на корпоративной спартакиаде в Адыгее
Четвертый кассационный суд в Краснодаре отменил апелляционное определение по делу о компенсации в связи с гибелью сотрудника компании на корпоративной спартакиаде в Адыгее. Дело направлено на новое рассмотрение в Верховный суд республики. Об этом сообщает пресс-служба инстанции.
Спартакиаду организовали в октябре 2024 года на туристической базе при содействии работодателя. Во время мероприятия сотрудник покинул территорию, отведенную для соревнований. Утром его тело обнаружили на дне обрыва за пределами базы. Экспертиза установила, что мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и умер от травм, полученных при падении.
Отец погибшего обратился в суд с иском к работодателю и турбазе, потребовав взыскать более 12,5 млн руб. В сумму вошли компенсация морального вреда, расходы на погребение и кредитные обязательства сына. Кроме того, истец настаивал на признании происшествия несчастным случаем на производстве и требовал привлечь турбазу к ответственности за оказание небезопасных услуг.
Майкопский городской суд и апелляционная инстанция отказали в удовлетворении требований. Они сочли, что смерть работника не связана с производством, поскольку произошла вне исполнения трудовых обязанностей и стала следствием неосторожных действий самого погибшего. Вину работодателя и турбазы суды не установили.
Кассация признала такие выводы преждевременными. Суд указал, что нижестоящие суды не исследовали все обстоятельства дела, в частности согласование поездки с работодателем, который предоставил транспорт, что могло означать одобрение участия. Кроме того, инстанция отметила, что нижестоящие инстанции не дали оценки безопасности территории турбазы и не проверили документы, подтверждающие проведение инструктажа по технике безопасности.