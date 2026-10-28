Суд пересмотрит дело о гибели работника на корпоративной спартакиаде в Адыгее

Спартакиаду организовали в октябре 2024 года на туристической базе при содействии работодателя. Во время мероприятия сотрудник покинул территорию, отведенную для соревнований. Утром его тело обнаружили на дне обрыва за пределами базы. Экспертиза установила, что мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и умер от травм, полученных при падении.