Жители Крыма и новых регионов РФ в сентябре оформили кредитов на 20 млрд рублей
Жители Крыма и Севастополя, а также ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в сентябре 2026 года оформили 78,9 тыс. розничных кредитов на общую сумму 20,05 млрд руб. Большинство займов по количеству пришлось на кредитные карты, а по объему выданных средств — на кредиты наличными. Такие данные приводит Объединенное кредитное бюро (ОКБ).
В сентябре жители новых регионов оформили 47,2 тыс. кредитных карт, что составило 59,8% от общего числа розничных кредитов. Еще 27,2 тыс. займов были выданы наличными (34,5%). На POS-кредиты пришлось 1,8 тыс. договоров (2,2%), на автокредиты — 1,4 тыс. (1,8%), на ипотеку — 1,3 тыс. (1,7%). Из ипотечных кредитов 900 были оформлены с господдержкой — это 69% от их общего количества.
В денежном выражении лидировали кредиты наличными: на них пришлось 7,25 млрд руб., или 36,2% общего объема. Объем ипотечного кредитования составил 6,85 млрд руб. (34,2%), из которых 5,22 млрд руб., или 76%, выдано по программам с господдержкой. Жители также получили 3,58 млрд руб. по кредитным картам, 2,28 млрд руб. — на покупку автомобилей. На POS-кредиты пришлось 97,3 млн руб.
По итогам третьего квартала 2026 года жители новых регионов оформили 217,3 тыс. розничных кредитов на 51,29 млрд руб. За январь—сентябрь количество выданных займов достигло 546,6 тыс., а их общий объем составил 147,74 млрд руб.