Жители Крыма и новых регионов РФ в сентябре оформили кредитов на 20 млрд рублей

В сентябре жители новых регионов оформили 47,2 тыс. кредитных карт, что составило 59,8% от общего числа розничных кредитов. Еще 27,2 тыс. займов были выданы наличными (34,5%). На POS-кредиты пришлось 1,8 тыс. договоров (2,2%), на автокредиты — 1,4 тыс. (1,8%), на ипотеку — 1,3 тыс. (1,7%). Из ипотечных кредитов 900 были оформлены с господдержкой — это 69% от их общего количества.