«Читай-город» начал закрывать точки в малых городах из-за низкого спроса
Крупнейшая в России сеть книжных магазинов «Читай-город — Буквоед» постепенно закрывает свои точки в малых нефтяных городах из-за пассивного интереса жителей к покупке книг.
«Нужно понимать, что не во всех городах нам хватает читателей. В некоторых случаях приходится принимать сложное, но тем не менее нужное решение об уходе. Потому что в городе просто нет достаточного количества читающих людей», — рассказал глава сети Александр Брычкин в интервью РБК.
По словам господина Брычкина, запуск магазина требует значительных вложений — до 100 тыс. руб. за один кв. м, тогда как точка может и вовсе не окупиться. Он отметил, что компания была бы готова расширяться во всех регионах страны в случае снижения ключевой ставки до 10%. «Это расширит наши возможности. Мы сможем прийти к ситуации, когда и в малых городах люди тоже смогут наслаждаться качественным интеллектуальным шопингом», — уверен Александр Брычкин.
В этом году сеть также столкнулась с крупными убытками из-за необходимости утилизировать запрещенные законом книги. По словам Александра Брычкина, на это потратили около 100 млн руб.
С 2025 года количество магазинов объединенной сети сократилось с 700 до 638 точек. Общий рост выручки за первые три квартала 2026 года достиг 5,5% год к году. Продажи книг увеличились на 9,5% — на них пришлось 60% товарооборота. Это самый высокий показатель с 2022 года, отметил господин Брычкин.