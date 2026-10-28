«Читай-город» начал закрывать точки в малых городах из-за низкого спроса

По словам господина Брычкина, запуск магазина требует значительных вложений — до 100 тыс. руб. за один кв. м, тогда как точка может и вовсе не окупиться. Он отметил, что компания была бы готова расширяться во всех регионах страны в случае снижения ключевой ставки до 10%. «Это расширит наши возможности. Мы сможем прийти к ситуации, когда и в малых городах люди тоже смогут наслаждаться качественным интеллектуальным шопингом», — уверен Александр Брычкин.