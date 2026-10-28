Средний срок автокредита в Прикамье вырос за год на 10%

В сентябре 2026 года средний срок автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) составил в Пермском крае 6,28 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он увеличился на 10,2%. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй.