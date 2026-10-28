В Ростове-на-Дону отопление включили во всех школах и 4180 многоквартирных домах

Показатели сейчас выглядят так: тепло получили все 326 зданий образовательной инфраструктуры — школы и детские сады закрыты первыми, что уже стало стандартом для крупных городов юга, — а также 4180 многоквартирных домов. Работы по подключению продолжаются; охват по остальным домам в сообщении не уточняется.