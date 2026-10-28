В Ростове-на-Дону отопление включили во всех школах и 4180 многоквартирных домах
В Ростове-на-Дону продолжается плановое подключение потребителей к теплоснабжению. О ходе отопительного сезона на городском планерном совещании отчитался заместитель мэра по ЖКХ Сергей Марченко: службы начали подавать тепло еще 15 октября, чтобы сезон начался без рывков и авралов.
Показатели сейчас выглядят так: тепло получили все 326 зданий образовательной инфраструктуры — школы и детские сады закрыты первыми, что уже стало стандартом для крупных городов юга, — а также 4180 многоквартирных домов. Работы по подключению продолжаются; охват по остальным домам в сообщении не уточняется.
Глава города поставил две задачи: завершить процесс в максимально короткие сроки и оперативно реагировать на обращения ростовчан. Последний пункт на практике означает работу диспетчерских и аварийных служб в форсированном режиме — именно на этапе подключений поступает основной поток жалоб на холодные стояки и завоздушенные системы.