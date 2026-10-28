В Краснодаре оставили в силе приговор осужденному за убийство сына
Краснодарский краевой суд оставил без изменения приговор Роману К., осужденному за убийство сына-подростка. Мужчина проведет шесть лет и один месяц в исправительной колонии строгого режима. Апелляционная инстанция признала решение Прикубанского районного суда Краснодара законным и обоснованным.
Как установил суд, в сентябре 2024 года в квартире в Краснодаре между К. и его сыном произошел конфликт. Молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения. Во время ссоры отец пытался удержать сына, однако в ходе борьбы прижал его шею деревянной палкой и продолжал удерживать. В результате молодой человек скончался от удушения.
В судебном заседании К. частично признал вину. Он утверждал, что не намеревался убивать сына, а пытался остановить его во время драки. По словам осужденного, в последнее время молодой человек стал агрессивным, и отец предполагал, что тот мог употреблять тяжелые наркотики.
Прикубанский районный суд признал обвиняемого виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ и назначил ему шесть лет и один месяц лишения свободы в колонии строгого режима. Защита обжаловала приговор, однако судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда не нашла оснований для его изменения. Решение вступило в законную силу. Осужденного взяли под стражу в зале суда.