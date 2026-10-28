В Краснодаре оставили в силе приговор осужденному за убийство сына

Как установил суд, в сентябре 2024 года в квартире в Краснодаре между К. и его сыном произошел конфликт. Молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения. Во время ссоры отец пытался удержать сына, однако в ходе борьбы прижал его шею деревянной палкой и продолжал удерживать. В результате молодой человек скончался от удушения.