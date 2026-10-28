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Выпуск газеты №200«Ъ» Газета
Волга

В Тольятти проверили качество воздуха после жалоб на запах аммиака

В Тольятти вчера, 27 октября, передвижная экологическая лаборатория проверила качество воздуха после жалоб горожан на запах аммиака. Об этом сообщили в администрации города.

Елена Волжанкина / Коммерсантъ

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«Замеры атмосферного воздуха были проведены на ул. Победы Центрального района, откуда поступило наибольшее количество жалоб на запах аммиака. По результатам замеров превышения по аммиаку не выявлено»,— говорится в сообщении.
В пробах атмосферного воздуха, отобранных утром 27 октября на стационарных постах контроля, превышение санитарно-гигиенических норм ПДК не зафиксировано.
Как отметили в администрации, 26-27 октября «ветер неустойчивого направления способствовал кратковременному ухудшению качества воздуха в утренние и дневные часы».
Сабрина Самедова