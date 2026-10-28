Смертность на дорогах в Башкирии сократилась на 10%

За девять месяцев 2026 года в дорожно-транспортных происшествиях на территории Башкирии погибли 248 человек. Всего с января по сентябрь на дорогах республики случилось 1,7 тыс. аварий, ранения в них получили 2 тыс. человек. В сентябре в ДТП погибли 27 человек. Такие данные опубликованы в статистической отчетности ГИБДД России.