Смертность на дорогах в Башкирии сократилась на 10%
За девять месяцев 2026 года в дорожно-транспортных происшествиях на территории Башкирии погибли 248 человек. Всего с января по сентябрь на дорогах республики случилось 1,7 тыс. аварий, ранения в них получили 2 тыс. человек. В сентябре в ДТП погибли 27 человек. Такие данные опубликованы в статистической отчетности ГИБДД России.
В январе — сентябре прошлого года в 2 тыс. ДТП погибли 276 человек, ранения получили более 2,4 тыс. В сентябре 2025 года из-за аварий скончались 34 человека.