Глава администрации Мечетлинского района ушел в отставку
61-летний глава администрации Мечетлинского района Анис Асадуллин ушел в отставку по собственному желанию.
Как сообщает «Башинформ», руководитель администрации главы Башкирии Искандер Ахметвалеев вручил господину Асадуллину медалью «За трудовую доблесть».
Исполняющей обязанности главы района назначена управляющая делами администрации Анфиса Ишмухаметова.
Конкурс по определению нового руководителя районной администрации состоится 26 ноября. Прием документов от претендентов продлится с 5 по 11 ноября.
Анис Асадуллин возглавлял администрацию Мечетлинского района с 2016 года.