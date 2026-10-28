В Башкирии в этом году планируют сдать 2,5 млн квадратных метров жилья

По итогам 2026 года в Башкирии должно быть введено в эксплуатацию 2,49 млн кв. м жилых помещений, говорится в прогнозе социально-экономического развития республики на ближайшую трехлетку. Прогноз утвердило региональное правительство. Показатели этого года окажутся на 17,7% ниже прошлогоднего результата, когда в регионе сдали более 3 млн кв. м нового жилья.