В Башкирии в этом году планируют сдать 2,5 млн квадратных метров жилья
Прогноз дало правительство региона
По итогам 2026 года в Башкирии должно быть введено в эксплуатацию 2,49 млн кв. м жилых помещений, говорится в прогнозе социально-экономического развития республики на ближайшую трехлетку. Прогноз утвердило региональное правительство. Показатели этого года окажутся на 17,7% ниже прошлогоднего результата, когда в регионе сдали более 3 млн кв. м нового жилья.
«Снижение объемов ввода жилья обусловлено затовариванием рынка жилой недвижимости, а также переносом застройщиками сроков завершения проектов на фоне жестких условий кредитования», — говорится в прогнозе социально-экономического развития.
В 2027 году объемы сдачи жилья составят от 2,07 млн до 2,37 млн кв. м, полагают в кабмине. Консервативный вариант реализуется при сохранении жесткой денежной-кредитной политики. Позитивный сценарий должны обеспечить освоение новых территорий в Уфе (проект «Южные ворота», строительство жилья в Забелье и Зауфимье), а также исполнение 47 договоров комплексного развития территорий с градостроительным потенциалом 4,6 млн кв. м.
Ранее прогнозировалось, что в этом году в Башкирии будет введено в эксплуатацию от 3,15 млн до 3,35 млн кв. м жилых помещений.