МВД просит свердловского министра рассказать о мерах против мошенников в школах

Так, одной из несовершеннолетних жертв мошенников стала дочь инженера-технолога из Асбеста. Ей позвонил неизвестный, назвавшийся курьером, и попросил назвать SMS-код для получения «подарка». Через некоторое время ей позвонили другие неизвестные, заявив, что мошенники получили через ее госуслуги доступ к данным ее отца, от имени которого пытались отправить деньги экстремистам. Подключившийся лжеследователь сообщил, что в доме нужно собрать все деньги «для проверки», пока никого там нет, чтобы отец избежал уголовной ответственности. Девочка спрятала ключ от сейфа и рассказала мошенникам об их местонахождении. По указанию кураторов она ушла гулять на два часа. О пропаже денег на сумму 350 тыс. руб. и более $1 тыс. стало известно только через две недели, когда отец заметил прорезь болгаркой на задней стене сейфа.