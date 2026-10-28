МВД просит свердловского министра рассказать о мерах против мошенников в школах
Из-за растущего числа случаев мошенничества с вовлечением в схемы несовершеннолетних свердловский главк МВД обратился к главе министерства образования Свердловской области. Полиция просит принять меры, в рамках которых детям в школах будут рассказывать о методах противодействия аферистам, сообщил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
«В связи с участившимися случаями, когда дети попадают под влияние преступников и помогают им ограбить своих родителей, обращаюсь с просьбой к семьям и министру образования Свердловской области Светлане Юрьевне Тренихиной проработать и принять комплекс дополнительных мер по разъяснению в учебных заведениях подрастающему поколению способов и методов, которыми пользуются различного рода мошенники при вербовке несовершеннолетних, а также о предусмотренной российским законодательством уголовной ответственности за пособничество злоумышленникам»,— сказал полковник Горелых.
Так, одной из несовершеннолетних жертв мошенников стала дочь инженера-технолога из Асбеста. Ей позвонил неизвестный, назвавшийся курьером, и попросил назвать SMS-код для получения «подарка». Через некоторое время ей позвонили другие неизвестные, заявив, что мошенники получили через ее госуслуги доступ к данным ее отца, от имени которого пытались отправить деньги экстремистам. Подключившийся лжеследователь сообщил, что в доме нужно собрать все деньги «для проверки», пока никого там нет, чтобы отец избежал уголовной ответственности. Девочка спрятала ключ от сейфа и рассказала мошенникам об их местонахождении. По указанию кураторов она ушла гулять на два часа. О пропаже денег на сумму 350 тыс. руб. и более $1 тыс. стало известно только через две недели, когда отец заметил прорезь болгаркой на задней стене сейфа.