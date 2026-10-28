В ближайшие дни в Крыму ожидается ухудшение погоды

Жителям советуют проверить состояние дренажных систем, отводных каналов и ливневой канализации, очистить водостоки от мусора и ограничить пребывание вблизи русел рек, в том числе пересохших. Проживающим рядом с водоемами и в районах пересохших русел рекомендуется принять меры для защиты имущества.