В ближайшие дни в Крыму ожидается ухудшение погоды
В южных и центральных районах Крыма вечером 28 октября и в ночь на 29 октября ожидаются сильные дожди. Об этом предупредило региональное управление МЧС России.
Ведомство рекомендует жителям и туристам воздержаться от выхода в горно-лесную местность, море и внутренние водоемы, а также не посещать набережные и берегоукрепительные сооружения.
Жителям советуют проверить состояние дренажных систем, отводных каналов и ливневой канализации, очистить водостоки от мусора и ограничить пребывание вблизи русел рек, в том числе пересохших. Проживающим рядом с водоемами и в районах пересохших русел рекомендуется принять меры для защиты имущества.
Водителям следует соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения, а пешеходам — проявлять повышенную осторожность при переходе проезжей части.