Почти 3 тысячи попыток хакерских атак совершили против властей и предприятий УрФО

На заседании координационного совета с участием помощника секретаря Совета Безопасности РФ Дмитрия Грибкова и представителей федеральных министерств и ведомств обсуждались меры усиления информационной безопасности. Как отметил на мероприятии Артем Жога, выстроенная на Урале система киберзащиты показывает эффективность. «Радует, что большинство организаций из числа субъектов критической информационной инфраструктуры уже используют российские программные решения. Это позволяет защищать данные от иностранного вмешательства»,— сказал он.