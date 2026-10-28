Почти 3 тысячи попыток хакерских атак совершили против властей и предприятий УрФО
В регионах Уральского федерального округа (УрФО) за девять месяцев пресекли почти 3 тыс. попыток хакерских атак на критическую инфраструктуру предприятий и работу органов власти, сообщил в своем Telegram-канале полпред Артем Жога.
На заседании координационного совета с участием помощника секретаря Совета Безопасности РФ Дмитрия Грибкова и представителей федеральных министерств и ведомств обсуждались меры усиления информационной безопасности. Как отметил на мероприятии Артем Жога, выстроенная на Урале система киберзащиты показывает эффективность. «Радует, что большинство организаций из числа субъектов критической информационной инфраструктуры уже используют российские программные решения. Это позволяет защищать данные от иностранного вмешательства»,— сказал он.
При этом, по его данным, в УрФО с начала года было совершено 9 млрд интернет-преступлений. Артем Жога выразил уверенность, что дальнейшее развитие отечественных программных средств защиты поможет надежнее защитить жителей.