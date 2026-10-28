Фонд технологического развития включил в реестр требований крымского завода долг в 49 млн рублей
Временный управляющий Андрей Елясов включил в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «Красноперекопский трубный завод» (ООО «КТЗ») задолженность перед Федеральным государственным автономным учреждением «Российский фонд технологического развития» (РФТР). Общий размер требований составляет 49 млн рублей.
Согласно сообщению, опубликованному в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ), требования разделены на 45,48 млн рублей основного долга и 3,59 млн рублей финансовых санкций. Вся сумма признана обеспеченной залогом имущества должника.
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Красноперекопский трубный завод» зарегистрировано в 2010 году в Крыму. Основной вид деятельности — производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей. Уставный капитал компании составляет 144,96 млн рублей. Учредитель — Виктория Денисенко. Выручка компании за 2024 год составила 177,84 млн рублей, прибыль — 1,2 млн рублей.
Основанием для возникновения задолженности послужил договор целевого займа № ДЗ7/21 от 22 апреля 2021 года. Задолженность по заработной плате или выходным пособиям у кредитора отсутствует.
Андрей Елясов, член Ассоциации профессиональных арбитражных управляющих «ГАРАНТ», действует на основании определения Арбитражного суда Республики Крым от 30 июля 2026 года по делу. В сообщении уточняется, что при первоначальной публикации в ЕФРСБ была допущена опечатка: верным следует считать, что требование РФТР обеспечено залогом в полном объеме.
Российский фонд технологического развития — институт развития, предоставляющий предприятиям льготное целевое заёмное финансирование (по ставкам от 1% до 5% годовых) для реализации научно-технических и импортозамещающих проектов. Фонд активно участвует в поддержке реального сектора экономики, в том числе в условиях внешнего санкционного давления.
Процедура наблюдения в отношении ООО «КТЗ», расположенного в Красноперекопске, была введена в июле 2026 года.