Андрей Елясов, член Ассоциации профессиональных арбитражных управляющих «ГАРАНТ», действует на основании определения Арбитражного суда Республики Крым от 30 июля 2026 года по делу. В сообщении уточняется, что при первоначальной публикации в ЕФРСБ была допущена опечатка: верным следует считать, что требование РФТР обеспечено залогом в полном объеме.