Четверть рекрутеров в Перми ищут сотрудников с помощью нейросети

Как сообщается в исследовании Superjob, 25% компаний в Перми используют нейросети при подборе персонала. Согласно аналитическим данным, 26% респондентов доверили бы ИИ лишь часть работы по поиску сотрудников, однако полностью передать рекрутинг искусственному интеллекту готовы менее 1% опрошенных HR-менеджеров. 66% респондентов не готовы доверять ИИ подбор персонала. Чат-боты для поиска сотрудников используют 26% опрошенных рекрутеров.