Нижегородское ГУ МВД с начала года расследовало дела о коррупции на 830 млн рублей
Подразделения предварительного следствия ГУ МВД по Нижегородской области за девять месяцев 2026 года направили в суд 12 уголовных дел коррупционной направленности с общим ущербом более 830 млн руб. Они касаются 19 лиц, обвиняемых в 35 преступлениях, сообщили в пресс-службе полиции со ссылкой на старшего следователя по особо важным делам ГСУ ГУ МВД Екатерину Хуснуллину.
За три квартала органы МВД в регионе возбудили девять дел о коррупции, в производстве находились 13 дел по 37 эпизодам. Общий ущерб по ним не уточняется.
По уже переданным в суд делам фигуранты добровольно погасили ущерб на 6 млн руб. Кроме того, у обвиняемых арестовано имущество на сумму свыше 680 млн руб.
Добавим, кроме МВД дела о коррупции также расследует Следственный комитет.