Нижегородское ГУ МВД с начала года расследовало дела о коррупции на 830 млн рублей

Подразделения предварительного следствия ГУ МВД по Нижегородской области за девять месяцев 2026 года направили в суд 12 уголовных дел коррупционной направленности с общим ущербом более 830 млн руб. Они касаются 19 лиц, обвиняемых в 35 преступлениях, сообщили в пресс-службе полиции со ссылкой на старшего следователя по особо важным делам ГСУ ГУ МВД Екатерину Хуснуллину.