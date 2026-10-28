В Краснодаре утром 28 октября топливо отпускают 93 АЗС

В городе работают АЗС сетей «Роснефть», «Лукойл», «Газпром», «Газпромнефть», Rusoil, «Татнефть», VP, «СитиОйл», Teboil, «Уфимнефть», Atan, «КТК», «Ирбис», PNB, «ЮНК», «Партнер», «ОПТИ», Petrol и «Юпитер К». В частности, заправки работают на Ростовском шоссе, улицах Дзержинского, Российской, Уральской, Новороссийской, Московской, Мачуги и других улицах города, а также в районе пригородных населенных пунктов.