Тюменская прокуратура взыскала с поставщика медучреждения 21 млн рублей убытков

Из-за отсутствия необходимого оборудования учреждение было вынуждено заключить новый договор с другим поставщиком. Стоимость аналогичной закупки превысила 58 млн руб., что привело к возникновению убытков в размере более 21 млн руб. В связи с этим прокуратура обратилась в суд с иском о признании недействительным соглашения о расторжении государственного контракта с первым поставщиком и взыскании убытков центру. Требования были удовлетворены в полном объеме.