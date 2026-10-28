Тюменская прокуратура взыскала с поставщика медучреждения 21 млн рублей убытков
Арбитражный суд Тюменской области по обращению прокуратуры взыскал с коммерческой организации более 21 млн руб. убытков в пользу ГБУЗ ТО «Перинатальный центр», сообщили в областной прокуратуре. Суд также признал недействительным соглашение о расторжении госконтракта, которое было подписано между сторонами в 2025 году.
Прокуратура региона установила, что поставщик не исполнил обязательства по договору на поставку медицинских изделий стоимостью свыше 37 млн руб. Условия контракта не были выполнены. Подписанный документ фактически освобождал поставщика от ответственности, включая включение в реестр недобросовестных поставщиков. Впоследствии стороы подписали соглашение о расторжении договора.
Из-за отсутствия необходимого оборудования учреждение было вынуждено заключить новый договор с другим поставщиком. Стоимость аналогичной закупки превысила 58 млн руб., что привело к возникновению убытков в размере более 21 млн руб. В связи с этим прокуратура обратилась в суд с иском о признании недействительным соглашения о расторжении государственного контракта с первым поставщиком и взыскании убытков центру. Требования были удовлетворены в полном объеме.