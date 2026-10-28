Экс-совладелица «Арианта» хочет вернуться в дело о банкротстве своей компании

Жалоба подана в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд. Она уже принята к производству, заседание назначено на 10 декабря 2026 года. В июле в отношении должника ввели процедуру конкурсного производства до 11 января 2027 года. Арбитражный суд Челябинской области признал обоснованными требования национализированной агрофирмы «Южная», подавшей заявление о несостоятельности. Она заявила о долге в размере 430 млн руб. Помимо агрофирмы «Южная», требования предъявили и другие национализированные компании холдинга — «Центр пищевой индустрии — Ариант» в размере 96 млн руб. и агрофирма «Ариант» на сумму 297,6 млн руб. По 1 млн руб. хотели взыскать Елена Кретова и ее мать, экс-совладелица «Арианта» Людмила Аристова, однако обеим отказали во включении долгов в реестр требований.