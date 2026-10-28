Экс-совладелица «Арианта» хочет вернуться в дело о банкротстве своей компании
Бывшая совладелица агрохолдинга «Ариант» Елена Кретова подала жалобу на решение суда о невключении в реестр требований 1 млн руб. в рамках дела о банкротстве ее компании ООО «Консультанты Урала». Информация размещена в картотеке арбитражных дел.
Жалоба подана в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд. Она уже принята к производству, заседание назначено на 10 декабря 2026 года. В июле в отношении должника ввели процедуру конкурсного производства до 11 января 2027 года. Арбитражный суд Челябинской области признал обоснованными требования национализированной агрофирмы «Южная», подавшей заявление о несостоятельности. Она заявила о долге в размере 430 млн руб. Помимо агрофирмы «Южная», требования предъявили и другие национализированные компании холдинга — «Центр пищевой индустрии — Ариант» в размере 96 млн руб. и агрофирма «Ариант» на сумму 297,6 млн руб. По 1 млн руб. хотели взыскать Елена Кретова и ее мать, экс-совладелица «Арианта» Людмила Аристова, однако обеим отказали во включении долгов в реестр требований.
Четыре компании агрохолдинга «Ариант» перешли в собственность государства в апреле 2024 года. Тогда Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил требования Генеральной прокуратуры РФ о взыскании 105 млрд руб. неосновательного обогащения с бывших собственников промышленной группы ЧЭМК Юрия Антипова и Александра Аристова, а также с членов их семей. В счет указанной суммы были изъяты 100% акций и имущество ООО «Кубань-Вино», агрофирмы «Южная», агрофирмы «Ариант» и «Центра пищевой индустрии — Ариант».