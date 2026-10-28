Сборы кинотеатров Краснодарского края за лето выросли на 52%, до 623 млн рублей
Кинопрокат Краснодарского края переживает рекордное лето: сборы кинотеатров региона за сезон 2026 года составили 623 млн руб., увеличившись на 52,4% к лету 2025-го, когда касса была на уровне 408,6 млн руб. Об этом свидетельствуют данные системы ЕАИС.
В разные недели лета 2026 года средняя стоимость билета колебалась в диапазоне 451,6–495,2 руб. против 389,7–416,3 руб. годом ранее — прибавка 15–19% в зависимости от недели. Важно, что опережающая динамика цен пришлась на самый посещаемый сезон: подорожание пришлось не на «мёртвые» недели, а на пиковый период, когда зритель наименее чувствителен к цене.
Показатель заполняемости сдвинулся умереннее: среднее число зрителей на сеанс составило 12–18 человек против 10–17 летом 2025 года. Иными словами, рост выручки складывался из двух слагаемых — чуть более полных залов и ощутимо более дорогих билетов. Математика сезона проста: прирост посещаемости дал доли процентов к сборам, остальное доплатил зритель из кошелька.
Региональная картина совпала с общероссийской: сборы кинотеатров страны за лето 2026 года выросли на 55%, с 8,3 до 12,9 млрд руб. Кубань, прибавив 52,4%, отработала вровень с рынком — ни с отставанием, ни с опережением.