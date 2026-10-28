Сборы кинотеатров Краснодарского края за лето выросли на 52%, до 623 млн рублей

В разные недели лета 2026 года средняя стоимость билета колебалась в диапазоне 451,6–495,2 руб. против 389,7–416,3 руб. годом ранее — прибавка 15–19% в зависимости от недели. Важно, что опережающая динамика цен пришлась на самый посещаемый сезон: подорожание пришлось не на «мёртвые» недели, а на пиковый период, когда зритель наименее чувствителен к цене.