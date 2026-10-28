В Магнитогорске с 2027 года вводят туристический налог

Платить налог будут организации и предприниматели, оказывающие услуги по проживанию в гостиницах, отелях и хостелах, если эти объекты включены в реестр классифицированных средств размещения. Таких в городе насчитывается 29. Налог собирается с гостей Магнитогорска, с прописанных в муниципалитете граждан он не взимается. Сумма будет рассчитываться по минимальной ставке и составит 1% от стоимости проживания, но не менее 100 руб. в сутки за номер. Средства пойдут в бюджет города. Предполагается, что дополнительные доходы будут достигать 7,3 млн руб. и их направят на развитие туристической среды.