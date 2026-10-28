На развитие транспорта в Екатеринбурге до 2031 года направят 81 млрд рублей

По данным господина Вахлова, благодаря реализации программы получится увеличить объем перевозок пассажиров на общественном транспорте и снизить число ДТП с пострадавшими. Долю наземного подвижного состава, оборудованного под нужды маломобильных групп населения, удастся довести как минимум до 50% к 2031 году. Обновление транспорта останется одним из приоритетных направлений — он будет приобретаться путем финансовой аренды. Также планируется произвести лизинговые платежи за купленные в 2026 году 50 трамваев и купленные в 2023 году автобусы. На остановках продолжат устанавливать информационные таблички и обслуживать электронные инфотабло.