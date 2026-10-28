На развитие транспорта в Екатеринбурге до 2031 года направят 81 млрд рублей
В Екатеринбурге на реализацию муниципальной программы «Развитие системы общественного транспорта и обеспечение безопасности дорожного движения» в 2027-2031 годах выделят свыше 81 млрд руб., сообщили в мэрии. Программу депутатам городской думы представил и.о. замглавы Екатеринбурга Николай Вахлов.
Большинство средств — около 76,35 млрд руб. — будет направлено из городского бюджета, из бюджета Свердловской области — более 4,6 млрд руб., из средств федерального и областного бюджетов — 482 тыс. руб. Рост объемов финансирования по отношению к программе предыдущих лет составляет 59%.
По данным господина Вахлова, благодаря реализации программы получится увеличить объем перевозок пассажиров на общественном транспорте и снизить число ДТП с пострадавшими. Долю наземного подвижного состава, оборудованного под нужды маломобильных групп населения, удастся довести как минимум до 50% к 2031 году. Обновление транспорта останется одним из приоритетных направлений — он будет приобретаться путем финансовой аренды. Также планируется произвести лизинговые платежи за купленные в 2026 году 50 трамваев и купленные в 2023 году автобусы. На остановках продолжат устанавливать информационные таблички и обслуживать электронные инфотабло.
Для снижения количества ДТП продолжится работа по внедрению интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением. На участках с высокой аварийностью и интенсивностью движения транспорта и пешеходов ежегодно будут устанавливать 12 светофоров и 1,6 тыс. дорожных знаков. Кроме того, в программу включили содержание платных парковок, в том числе подземной на ул. Пирогова, 3/2.