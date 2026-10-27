Поезд Деда Мороза приедет в Екатеринбург 4 декабря

30 декабря состав прибудет в Вологду, а Новый год встретит в Ярославле. 2 и 3 января праздничные программы пройдут в Москве, 6 и 7 января — в Санкт-Петербурге. После посещения Петрозаводска поезд отправится обратно в Великий Устюг.