Поезд Деда Мороза приедет в Екатеринбург 4 декабря
Праздничный поезд Деда Мороза прибудет в Екатеринбург 4 декабря. В сезоне 2026/2027 состав посетит 65 городов России. Маршрут опубликован в официальном сообществе проекта во «ВКонтакте».
Маршрут поезда начнется 8 ноября в Великом Устюге. Помимо Екатеринбурга, поезд посетит Серов, Нягань, Нижневартовск, Югорск, Тюмень, Новый Уренгой, Ноябрьск и Тобольск. В числе других остановок — Томск, Новосибирск, Омск, Челябинск, Уфа, Казань, Самара и Воронеж.
30 декабря состав прибудет в Вологду, а Новый год встретит в Ярославле. 2 и 3 января праздничные программы пройдут в Москве, 6 и 7 января — в Санкт-Петербурге. После посещения Петрозаводска поезд отправится обратно в Великий Устюг.
В состав поезда входят салон для встреч с Дедом Морозом, «Сказочная деревня», вагон Снежной Королевы, кукольный театр, сувенирная лавка и ресторан. На остановках для посетителей организуют бесплатные праздничные представления. Обладатели билетов смогут принять участие в квестах, встретиться с Дедом Морозом и попить чай.
Продажа билетов на праздничные программы открывается поэтапно — за 30 дней до прибытия поезда в каждый город.