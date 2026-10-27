Ярмарку «Атриум» в Екатеринбурге посетили более 4,5 тыс. человек

Превью для коллекционеров прошло 23 октября, а 24 и 25 октября ярмарка была открыта для широкой аудитории. В этом году проект расширил географию и увеличил число участников: свои работы представили 11 институций и 58 независимых художников. Всего посетители могли увидеть более 1 000 произведений, созданных авторами из разных городов России — от Владивостока и Иркутска до Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.