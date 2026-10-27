Ярмарку «Атриум» в Екатеринбурге посетили более 4,5 тыс. человек
В Ельцин-Центре в Екатеринбурге завершилась вторая ярмарка современного искусства «Атриум». За три дня мероприятие посетили более 4,5 тыс. человек. Посетители приобрели около 700 произведений на общую сумму свыше 5,5 млн руб., сообщили организаторы.
Превью для коллекционеров прошло 23 октября, а 24 и 25 октября ярмарка была открыта для широкой аудитории. В этом году проект расширил географию и увеличил число участников: свои работы представили 11 институций и 58 независимых художников. Всего посетители могли увидеть более 1 000 произведений, созданных авторами из разных городов России — от Владивостока и Иркутска до Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.
В число самых дорогих проданных работ вошли картина Дмитрия Хлебникова «Лифт со светло-зеленой стеной № 4» стоимостью 300 тыс. руб., живопись Сергея Лаушкина «Бела, Бела» за 200 тыс. руб., графика Виталия Воловича за 150 тыс. руб. и диптих Анны Макаровой «Гуси-Лебеди» за 135 тыс. руб.
Часть работ можно увидеть и после завершения ярмарки. До 9 ноября работы уральских авторов представлены в ресторанах Engels, «Гастроли», «Сойка» и «Крабы, гады и вино».