Коллективы нижегородских учреждений образования пополнили 519 студентов

«Задача для педколлективов на перспективу — создать необходимые условия для молодых специалистов, которые готовы реализовываться в профессии и все свое внимание и время отдавать на обучение и воспитание детей. Тем более, что и разговаривают они с ними на одном языке», — подчеркнул Юрий Шалабаев.