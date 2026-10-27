Коллективы нижегородских учреждений образования пополнили 519 студентов
В подведомственные департаменту образования Нижнего Новгорода учреждения с начала 2026/27 учебного года трудоустроились 519 студентов, рассказал мэр Юрий Шалабаев. Вместе с ними на 1 сентября в муниципальных образовательных учреждениях насчитывалось около 2,5 тыс. педагогов моложе 35 лет.
Глава города напомнил, что с 1 сентября 2026 года в Нижнем Новгороде введены доплаты студентам — будущим педагогам, которые совмещают учебу с работой в муниципальных школах, детских садах и учреждениях дополнительного образования. Студентам вузов доплачивают по 5 тыс. руб., учащимся средних профессиональных учебных заведений — по 3 тыс. руб.
«Задача для педколлективов на перспективу — создать необходимые условия для молодых специалистов, которые готовы реализовываться в профессии и все свое внимание и время отдавать на обучение и воспитание детей. Тем более, что и разговаривают они с ними на одном языке», — подчеркнул Юрий Шалабаев.