В Сочи котельные полностью готовы к отопительному сезону
В Сочи завершилась подготовка теплового хозяйства к предстоящему отопительному сезону. Котельные в городе готовы на 100%, сообщает МЦУ курорта.
«Отопительный сезон в Сочи начнется вовремя, а благодаря масштабной модернизации тепловые сети будут работать надежнее и безопаснее для всех жителей», — говорится в сообщении МЦУ.
По состоянию на 22 октября 2026 года все 86 котельных в Сочи, 18 центральных тепловых пунктов и 19 насосных станций города прошли плановые ремонтные работы и полностью подготовлены к запуску отопления. Также завершены гидравлические испытания и ремонт на всех 386,9 км тепловых сетей.
Отмечается, что во время работ сотрудники МУП «СТЭ» перевыполнили план по замене изношенных коммуникаций. Вместо запланированных 4,3 км ветхих труб заменили 6,9 км (161% от плана), заменили около 1,3 км теплоизоляции вместо 0,188 км, что значительно превышает первоначальные объемы. Все пять теплообменников и 28 единиц нового насосного оборудования уже установлены на объектах.
На прошедшей неделе специалисты также устранили нештатные ситуации: заменили участки трубопроводов на улицах Гагарина, Новоселов, Мацестинская и в переулке Строительный, а также обновили запорную арматуру. Установлен расширительный бак в котельной №11Л и заменена автоматика на котельных №5Л и №8Л.