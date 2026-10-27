В Сочи котельные полностью готовы к отопительному сезону

По состоянию на 22 октября 2026 года все 86 котельных в Сочи, 18 центральных тепловых пунктов и 19 насосных станций города прошли плановые ремонтные работы и полностью подготовлены к запуску отопления. Также завершены гидравлические испытания и ремонт на всех 386,9 км тепловых сетей.