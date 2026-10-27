Ярославль прорабатывает заявку на строительство хоккейного ФОКа

В декабре 2025 года сообщалось о планах построить в Дзержинском районе Ярославля модульный ледовый комплекс на Тутаевском шоссе, в районе «Парижской коммуны». На его строительство предусмотрено 420 млн руб. федерального финансирования, начало работ планировалось на 2027 год.