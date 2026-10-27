Ярославль прорабатывает заявку на строительство хоккейного ФОКа
Мэрия Ярославля намерена подготовить заявку на строительство ледового физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) совместно с Федерацией хоккея России (ФХР). Об этом на общегородском совещании сообщил начальник управления спорта мэрии Александр Легус.
По его словам, предварительная договоренность обсуждалась на международном форуме «Россия — спортивная держава», который прошел в Красноярске 21–23 октября. Теперь городским властям предстоит проработать заявку. Сроки реализации проекта и предполагаемое место строительства пока не определены.
В декабре 2025 года сообщалось о планах построить в Дзержинском районе Ярославля модульный ледовый комплекс на Тутаевском шоссе, в районе «Парижской коммуны». На его строительство предусмотрено 420 млн руб. федерального финансирования, начало работ планировалось на 2027 год.
Пока мэрия не уточняла, будет ли новый проект с ФХР отдельным объектом или связан с ранее анонсированным комплексом.