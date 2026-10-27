Следователь не сложил ставки
На Ставрополье бывшего правоохранителя обязали вернуть государству 21,4 млн рублей
Райсуд взыскал в казну более 21 млн рублей с бывшего сотрудника СКР по Ставропольскому краю, не подтвердившего законность происхождения денежных средств. Судебные акты указывают, что речь идет о Назаре Огузове, следователе первого контрольно-следственного отдела краевого управления, чьи профессиональные достижения были отмечены первым местом в конкурсе на «Лучшего сотрудника СКР». В апреле 2026 года по иску прокуратуры формулировка его увольнения «по утрате доверия» была утверждена судом.
Предгорный районный суд Ставропольского края взыскал в доход Российской Федерации 21,42 млн руб. с бывшего сотрудника правоохранительных органов, который не указал в декларациях банковские счета и не смог подтвердить законность происхождения средств. О решении, принятом по иску прокуратуры, сообщила пресс-служба судов Ставропольского края.
Судебные акты по предыдущим разбирательствам указывают, что речь идет о Назаре Огузове, который служил следователем в следственном управлении СКР по Ставропольскому краю с сентября 2014 года по октябрь 2023 года.
Сумма иска — 21,43 млн руб. — относилась к поступлениям на банковские счета, законность которых, по оценке прокуратуры, Назар Огузов не подтвердил. Судебный акт приводит по годам данные прокурорского расчета: в 2020 году на счета поступило 3,77 млн руб., в 2021-м — 13,16 млн руб., в 2022-м — 4,50 млн руб.
Судебные материалы фиксируют резкий разрыв между официальными доходами и движением денег по счетам. Например, в 2021 году официальный доход составлял около 1,5 млн руб., тогда как банковские поступления превысили 13,15 млн руб.
В материалах дела о взыскании денег прокуратура также перечислила незадекларированные выигрыши за 2020–2022 годы: 153,8 тыс. руб. от АО «Спортбет» и 432,4 тыс. руб. от ООО «Ф.О.Н.» в 2020 году; 408,5 тыс. руб. от «Ф.О.Н.» в 2021-м; 378,7 тыс. руб. от ООО «Фонкор» и 71,7 тыс. руб. от «Ф.О.Н.» в 2022-м. Сумма указанных выигрышей составляет почти 1,45 млн руб. Они упоминаются в определении Пятого кассационного суда от 15 мая 2025 года.
Процесс взыскания прошел несколько судебных этапов. В июле 2024 года Предгорный районный суд отказал прокуратуре во взыскании, а краевой суд оставил это решение в силе. Однако в мае 2025 года Пятый кассационный суд отменил эти акты и направил спор на новое рассмотрение. Кассация указала, что суды низших инстанций не учли специальный порядок взыскания средств, происхождение которых бывший госслужащий не смог подтвердить.
Назар Огузов проходил службу в следственном управлении СК России по Ставропольскому краю с сентября 2014 года. Его карьера развивалась стремительно: до перевода в контрольно-следственный отдел он занимал должность старшего следователя в Минеральных Водах, а затем — заместителя руководителя следственного отдела по городу Невинномысску.
В 2017 году его профессиональные достижения получили официальное признание. По итогам конкурса «Лучший сотрудник Следственного комитета Российской Федерации» Назар Огузов занял первое место в номинации «Лучший следователь межрайонного следственного отдела, следственного отдела по району и городу».
В октябре 2021 года он был назначен на должность следователя первого контрольно-следственного отдела краевого управления. Однако 17 октября 2023 года Назар Огузов подал рапорт об освобождении от должности по собственному желанию, и с 18 октября 2023 года его служба в органах была прекращена. После прокуратура выявила несоответствие между официальными доходами следователя и движением средств по его банковским счетам и обратилась в суд.
Параллельно с финансовым спором развивался процесс об оспаривании основания увольнения. Прокуратура требовала уволить Назара Огузова в связи с утратой доверия.
Ленинский районный суд Ставрополя удовлетворил этот иск в июне 2025 года, а краевой суд оставил решение в силе в ноябре. В апреле 2026 года Пятый кассационный суд рассмотрел жалобу защиты экс-следователя, однако она касалась исключительно формулировки увольнения и не затрагивала вопрос взыскания 21,43 млн рублей.