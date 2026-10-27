Следователь не сложил ставки

В материалах дела о взыскании денег прокуратура также перечислила незадекларированные выигрыши за 2020–2022 годы: 153,8 тыс. руб. от АО «Спортбет» и 432,4 тыс. руб. от ООО «Ф.О.Н.» в 2020 году; 408,5 тыс. руб. от «Ф.О.Н.» в 2021-м; 378,7 тыс. руб. от ООО «Фонкор» и 71,7 тыс. руб. от «Ф.О.Н.» в 2022-м. Сумма указанных выигрышей составляет почти 1,45 млн руб. Они упоминаются в определении Пятого кассационного суда от 15 мая 2025 года.