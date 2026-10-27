Пивоваренный завод из Новосибирска требуют признать банкротом из-за долга в 244 млн рублей
Инспекция Федеральной налоговой службы (ФНС) № 7 по Омской области потребовала признать ООО «Пивоваренный завод "Сибирская Легенда"» несостоятельным (банкротом) из-за долга в 244 млн руб. Соответствующий иск ведомства поступил в новосибирский арбитраж 26 октября и пока не принят к производству.
Пивоваренный завод «Сибирская Легенда» производит более 5 тыс. тонн пива ежегодно под торговой маркой «Хофенберг». Производство находится в Ленинском районе Новосибирска.
Предприятие ведет деятельность с 2012 года и принадлежит Евгению Вакунову, который также владеет ТД «Хофен Берг». В 2025 году выручка пивзавода составила 231,3 млн руб., увеличившись на 86% по сравнению с предыдущим годом (124,2 млн руб.). Чистая прибыль выросла более чем втрое — с 129 тыс. руб. до 554 тыс. руб.