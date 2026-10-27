Пивоваренный завод из Новосибирска требуют признать банкротом из-за долга в 244 млн рублей

Предприятие ведет деятельность с 2012 года и принадлежит Евгению Вакунову, который также владеет ТД «Хофен Берг». В 2025 году выручка пивзавода составила 231,3 млн руб., увеличившись на 86% по сравнению с предыдущим годом (124,2 млн руб.). Чистая прибыль выросла более чем втрое — с 129 тыс. руб. до 554 тыс. руб.