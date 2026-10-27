Спрос на AI-тренеров в Петербурге вырос на треть, а зарплаты — на 60%
В Санкт-Петербурге спрос на специалистов, обучающих нейросети, за январь—сентябрь 2026 года увеличился на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За девять месяцев работодатели разместили более 120 вакансий для AI-тренеров. Об этом говорится в исследовании hh.ru, пишет ТАСС.
AI-тренеры проверяют ответы нейросетей, выявляют ошибки и помогают моделям учиться давать более точные и корректные ответы.
Вместе со спросом выросли и предлагаемые зарплаты. Медианная оплата труда в вакансиях AI-тренеров за девять месяцев 2026 года достигла 125 тыс. рублей против 78 тыс. рублей годом ранее — рост составил около 60%. Нижняя граница зарплатного диапазона составляет 66 тыс. рублей, верхняя — 188 тыс. рублей.
Одновременно увеличилось и количество соискателей. С января по сентябрь 2026 года в категории AI-тренеров было создано более 450 резюме — в 4,6 раза больше, чем за тот же период 2025 года.
При этом зарплатные ожидания кандидатов пока заметно ниже предложений работодателей. Медианная сумма, на которую рассчитывают соискатели, составляет 80,6 тыс. рублей.