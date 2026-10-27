Задержаны сотрудники ведомства по управлению дорогами Челябинской области

Задержания провели в рамках ранее возбужденных дел о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Фигурантами стали начальник отдела подготовки строительства, развития и ремонта автомобильных дорог ФКУ «Уралуправтодор» и ведущий эксперт дорожного хозяйства ведомства, а также экс-начальник отдела капитального строительства ФКУ «Упрдор „Южный Урал“» и бывший главный инженер. По версии следствия, в 2018–2020 годах экс-руководители ведомства приняли выполненные с нарушениями работы по строительству и реконструкции федеральной трассы М5 «Урал» стоимостью 3,2 млрд руб. Ущерб составил не менее 110 млн руб.