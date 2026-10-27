В Башкирии молочная ферма складировала отходы на берегу реки

По инициативе прокурора Чекмагушевского района руководителя молочно-товарной фермы оштрафовали на 50 тыс. руб. за несоблюдение требований охраны окружающей среды при обращении с отходами животноводства (ч. 1 ст. 8.2.3 КоАП РФ) и нарушение правил охраны водных объектов (ч. 1 ст. 8.13 КоАП РФ).