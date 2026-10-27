В администрации Шахт проводят обыски в рамках дела о незаконных захоронениях
Правоохранительные органы пресекли деятельность преступной группы, организовывавшей захоронения на закрытых кладбищах города Шахты Ростовской области. Проводятся обыски в администрации города и по местам жительства фигурантов. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по региону.
По данным оперативников, должностные лица муниципальных органов Шахтов совместно с представителями коммерческих структур за денежное вознаграждение производили захоронения на закрытых кладбищах города.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК России (превышение должностных полномочий). В отношении фигурантов, совершивших тяжкие преступления, планируется избрание меры пресечения.