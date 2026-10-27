Руководителя стройфирмы из Миллерово подозревают в махинациях на 144 млн рублей

Механика, изложенная в материалах следствия, стандартна для муниципальных закупок с «оптимизированным» качеством. В 2023 году компания исполняла муниципальный контракт на поставку комплекса быстровозводимых модульных зданий для детского лагеря в Ростовской области. Обвиняемый, как утверждает следствие, заведомо знал о существенных неустранимых недостатках конструкций — то есть о дефектах, которые нельзя доработать и привести в соответствие с проектом. Несмотря на это, он передал заказчику документы с недостоверными сведениями о соответствии поставленных зданий условиям контракта — и на основании этих бумаг на расчётный счёт организации перечислили более 144 млн руб.