Таганрогские таможенники задержали Opel с истекшим временным ввозом
Гражданин России, временно ввезший автомобиль Opel Meriva-A из Европы на таможенную территорию ЕАЭС, стал фигурантом административного дела: машина «застряла» на год дольше разрешенного, и её задержали таможенники в Таганроге. Об этом сообщили в пресс-службе Южного таможенного управления.
История началась в августе 2025 года, когда автовладелец на таможенном посту Брестской таможни оформил режим временного ввоза. По правилам, машина, зарегистрированная в стране, не входящей в ЕАЭС, может находиться в союзе не более года — ровно столько, сколько нужно для личного пользования. Срок истёк в августе 2026-го, но владелец, как констатируют таможенники, «установленных законом действий так и не совершил»: ни вывоза, ни декларирования, ни растаможки.
По факту нарушения составлен протокол по ч. 1 ст. 16.18 КоАП России, а сам Opel задержан в соответствии с главой 51 Таможенного кодекса ЕАЭС. Автомобиль остаётся под контролем таможни до решения по существу — от оплаты пошлин и оформления до принудительного вывоза.