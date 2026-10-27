Таганрогские таможенники задержали Opel с истекшим временным ввозом

История началась в августе 2025 года, когда автовладелец на таможенном посту Брестской таможни оформил режим временного ввоза. По правилам, машина, зарегистрированная в стране, не входящей в ЕАЭС, может находиться в союзе не более года — ровно столько, сколько нужно для личного пользования. Срок истёк в августе 2026-го, но владелец, как констатируют таможенники, «установленных законом действий так и не совершил»: ни вывоза, ни декларирования, ни растаможки.