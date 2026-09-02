ВС оставил в силе 24 года колонии курянину за шпионаж и покушение на силовиков

Коллегия по уголовным делам Верховного суда (ВС) России оставила без удовлетворения апелляционную жалобу жителя Глушковского района Курской области Александра Абрамова, осужденного за государственную измену в форме шпионажа (ст. 275 УК РФ, до 20 лет лишения свободы), незаконный оборот взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ, до восьми лет лишения свободы) и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа и военнослужащего (ст. 317 УК РФ, до 20 лет лишения свободы). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Первая инстанция — Курский областной суд — приговорила Абрамова к 24 годам лишения свободы. Первые пять лет он проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима. Кроме того, ему назначены двухлетнее ограничение свободы и штраф в размере 450 тыс. руб.

Установлено, что Абрамов передавал украинским спецслужбам сведения о местах дислокации, сосредоточения и маршрутах передвижения подразделений ВС РФ, а также об их вооружении, военной технике и линиях связи в районе государственной границы в Глушковском районе. Кроме того, он незаконно хранил бездымный порох, ручные оборонительные гранаты и взрыватели к ним. При задержании Абрамов попытался применить одну из гранат, тем самым совершив посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа и военнослужащего.

В суде первой инстанции Абрамов признал вину только в части незаконного хранения пороха, не согласившись с обвинениями по остальным эпизодам. Дело рассматривалось в закрытом судебном заседании.

В июне Верховный суд РФ признал законным приговор бывшей сотруднице правительства Белгородской области Виктории Шинкарук и ее знакомому Александру Холодкову (оба внесены в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга). Их осудили за подготовку серии терактов на железнодорожных и нефтеперерабатывающих объектах — каждому назначено по 21 году лишения свободы.

Кабира Гасанова