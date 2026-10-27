Девушка на Bentley
Суды пресекли попытку «спасения» элит-кара, арестованного по миллиардному иску крайпрокуратуры
Арбитражные суды в Краснодаре и Ростове-на-Дону отказались снимать арест с автомобиля Bentley, попавшего под обеспечительные меры по иску прокуратуры к столичной инжиниринговой компании. У элит-кара объявилась «собственница», в документах которой судьи усмотрели ряд странностей, которые заставили их прийти к выводу о мнительности сделки.
Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения определение Арбитражного суда Краснодарского края, которым жительнице Москвы было отказано в снятии ареста, наложенного на дорогостоящий автомобиль Bentley Continental GT 2018 года. Сведения об этом опубликованы в картотеке инстанции.
Bentley, как и множество автомобилей и банковских счетов компании, в марте был арестован в рамках рассмотрения иска прокурора Краснодарского края к ООО «Инжиниринговая компания ГЕОС». С нее надзорное ведомство взыскивает более 1 млрд рублей неотработанного аванса, выплаченного по договору подряда на строительство дома социального обслуживания на 150 мест в Приморско-Ахтарском районе Кубани. Эти средства взыскиваются в пользу в пользу ГКУ «Главное управление строительства Краснодарского края».
После ареста имущества компании в суд с заявлением обратилась гражданка, которая утверждала, что арестованный Bentley принадлежит не ответчику, а лично ей, и потребовала отменить обеспечительные меры в отношении данного авто.
Она заявила, что Bentley выбыл из собственности компании еще в декабре минувшего года. Якобы инжиниринговая компания продала машину автосалону по договору выкупа, а автосалон, в свою очередь, в январе 2026 года реализовал машину уже ей. Гражданка, по ее словам, сразу же застраховала автомобиль по КАСКО. Но в ГИБДД для регистрации авто на себя она обратилась лишь летом. Узнала она об аресте, только когда получила отказ в регистрации из-за наложенного судом ограничения.
Однако кубанский арбитраж счел ее историю не убедительной. Доверенности, по которым проходила сделка, представлены не были. В договорах не было оттисков печатей, а в договоре выкупа автомобиля вообще отсутствовало указание на согласованную сторонами цену. При этом суд отметил отсутствие доказательств фактической оплаты машины. Заявление же гражданки о кредите, якобы взятом на покупку машины, также не подтвердилось, так как представленный в доказательство этого документ не содержал подписи.
Кроме того, суду показалось странным, что «покупательница» обратилась в ГИБДД за регистрацией своих прав более четырех месяцев спустя после покупки.
Согласно данным сервиса «Авто.ру», Bentley Continental GT 2022 года в зависимости от комплектации, пробега и технического состояния выставляются за суммы в диапазоне от 25 млн руб. до 44,5 млн руб.
«Вышеуказанные обстоятельства свидетельствуют о мнительности произведенных сделок и недоказанности заявительницей статуса собственника»,— говорится в судебном акте. С позицией кубанского арбитража согласился и апелляционный суд.
Между тем материалы этого же дела содержат и другую историю. В августе АС Кубани удовлетворил аналогичное заявление другого гражданина в отношении автомобиля BMW X7 2022 года выпуска, также попавшего под обеспечительные меры. Представленные им доказательства (договор, акт приема-передачи, квитанция к приходно-кассовому ордеру) смогли убедить суд в реальности сделки.