Девушка на Bentley

Она заявила, что Bentley выбыл из собственности компании еще в декабре минувшего года. Якобы инжиниринговая компания продала машину автосалону по договору выкупа, а автосалон, в свою очередь, в январе 2026 года реализовал машину уже ей. Гражданка, по ее словам, сразу же застраховала автомобиль по КАСКО. Но в ГИБДД для регистрации авто на себя она обратилась лишь летом. Узнала она об аресте, только когда получила отказ в регистрации из-за наложенного судом ограничения.