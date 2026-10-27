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Выпуск газеты №199«Ъ» Газета
Волга

В колонии «Черный дельфин» после капремонта открыли карантинное отделение

Новое отделение в ИК-6 отремонтировали арестанты
В ИК-6 Соль-Илецка (более известной как «Черный дельфин») открыли карантинное отделение после капитального ремонта для новых арестантов. Как сообщили в пресс-службе регионального УФСИН, работы выполняли сами заключенные колонии.

Марина Молдавская / Коммерсантъ

В новое карантинное отделение поступают все прибывшие в колонию осужденные. В нем арестанты проводят до 15 суток: за это время они знакомятся с порядком и условиями отбывания наказания, своими правами и обязанностями, установленными законодательством РФ и Правилами внутреннего распорядка исправительных учреждений, а также проходят медицинское и психологическое обследование.
В помещении оборудованы комнаты воспитательной работы и приема пищи, спальное помещение, санузел, а также место для хранения личных вещей. В региональном УФСИН открытие нового отделения в учреждении назвали частью планомерной работы по улучшению условий содержания арестантов.
Яна Вежлева