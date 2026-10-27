В колонии «Черный дельфин» после капремонта открыли карантинное отделение

В новое карантинное отделение поступают все прибывшие в колонию осужденные. В нем арестанты проводят до 15 суток: за это время они знакомятся с порядком и условиями отбывания наказания, своими правами и обязанностями, установленными законодательством РФ и Правилами внутреннего распорядка исправительных учреждений, а также проходят медицинское и психологическое обследование.