В Салехарде завершается благоустройство сквера на улице Титова

Главы региона и города также осмотрели участок дороги на улице Объездная от проспекта Молодежи до кольцевой развязки. По проекту здесь появятся разделительная полоса с озеленением, пешеходная зона и велодорожка. Сейчас здесь почти закончены работы по инженерным сетям, завершены основные работы по укладке дороги. Через несколько месяцев участок с кольцевым движением от проспекта Молодежи будет открыт, а само кольцо закроют для расширения и обновления полотна следующим летом.