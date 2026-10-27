В Салехарде завершается благоустройство сквера на улице Титова
Благоустройство сквера на улице Титова в Салехарде находится на финальной стадии, сообщили в правительстве Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Сегодня здесь уже уложены тротуар, установлены бордюры, обновлено освещение, высажены деревья. Установлена стела «Город трудовой доблести» и малые архитектурные формы, символизирующие трудовой подвиг — в ближайшие дни здесь установят отреставрированный памятник со старой площади Победы.
Эту и другие строительные площадки губернатор Дмитрий Артюхов посетил вместе с мэром Алексеем Титовским. Так, в микрорайоне Обдорском они обсудили статус строительства и ввода многоквартирных домов. Сегодня здесь ввели семь домов, 26 — строятся. До конца года планируется завершить пять домов на 595 квартир, а до конца месяца ввести дом на 123 квартиры для жильцов аварийного жилья.
«Посмотрели, как развивается микрорайон Обдорский — сердце Салехарда. Активно идет строительство жилья, расширяется сеть дорог, подходит к концу прокладка инженерных коммуникаций, газоснабжения. К ним подключат вводимые в ближайшие два года дома. В работе — большой объем задач. Это главная в столице стройка для реализации программы расселения аварийного жилья. Обсудили будущие проекты благоустройства: например, бульвар "Россия". Он будет расположен в центральной части микрорайона, обновим проект, чтобы он соответствовал современным стандартам благоустройства»,— отметил губернатор Ямала.
Главы региона и города также осмотрели участок дороги на улице Объездная от проспекта Молодежи до кольцевой развязки. По проекту здесь появятся разделительная полоса с озеленением, пешеходная зона и велодорожка. Сейчас здесь почти закончены работы по инженерным сетям, завершены основные работы по укладке дороги. Через несколько месяцев участок с кольцевым движением от проспекта Молодежи будет открыт, а само кольцо закроют для расширения и обновления полотна следующим летом.