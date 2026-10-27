Геометрия роскоши
Ювелирный бренд Mercury представил новую коллекцию Art Deco, переосмысливающую эстетику одноименного художественного направления
Ар-деко трудно спутать с другим художественным стилем: его язык строится на геометрии, симметрии и точности, а роскошь считывается не через изобилие деталей, а через пропорции, материал и качество исполнения. В ювелирном искусстве эта эстетика особенно органична — драгоценные камни и металл сами становятся частью архитектуры украшения.
Новая коллекция Mercury, вдохновленная одной из самых знаковых, смелых и завораживающих эпох, предлагает новое прочтение классической роскоши. Дизайнеры ювелирного бренда виртуозно перенесли принципы культового направления в ювелирную плоскость. В линейке представлены графичные колье, изящные серьги, скульптурные кольца и лаконичные браслеты из белого и розового золота, дополненные бриллиантами.
Расцвет этого направления в искусстве пришелся на 1920–1930-е годы, спустя столетие лаконичный стиль по-прежнему актуален — четкие формы и минимализм сейчас в тренде
Главным визуальным акцентом стали геометрические элементы, в частности треугольники из белого и розового золота с круглыми бриллиантами классической огранки. Еще один характерный для ар-деко прием — сочетание разных форм камней. Бриллианты огранки «багет» с четкими прямоугольными гранями задают украшениям графичный ритм и усиливают игру света.
При этом коллекция рассчитана не только на вечерние выходы. Крупные колье и серьги могут стать акцентом образа для торжественного мероприятия, тогда как лаконичные браслеты и кольца рассчитаны на повседневные сочетания — от делового костюма до кашемирового свитера.
Коллекция Mercury создана для женщин, которые ценят интеллектуальную роскошь и умеют носить драгоценности как манифест собственного безупречного вкуса