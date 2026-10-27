Геометрия роскоши

Ар-деко трудно спутать с другим художественным стилем: его язык строится на геометрии, симметрии и точности, а роскошь считывается не через изобилие деталей, а через пропорции, материал и качество исполнения. В ювелирном искусстве эта эстетика особенно органична — драгоценные камни и металл сами становятся частью архитектуры украшения.