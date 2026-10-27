Даром не пройдет: что презентовать человеку, у которого все есть
От фарфора с советским прошлым до вина года рождения, винтажных украшений и редких книг — гид по вещам, которые обладают не только эстетической, но и коллекционной ценностью
Хороший подарок — это не обязательно вещь с внушительным ценником. Иногда советская чайная пара, выпущенная в год рождения адресата, расскажет о нем больше, чем очередной люксовый аксессуар. Вместе с экспертами выяснили, что искать на антикварных рынках и аукционах.
От японских ваз до чайных пар, выпущенных на Кубани
Елизавета Гнесина, коллекционер фарфора
Фарфор — хороший подарок человеку, у которого уже все есть: это вещь, которой не обязательно пользоваться по назначению. Хорошая ваза или тарелка может быть маленьким произведением искусства, предметом истории и одновременно началом коллекции.
Если говорить о русском фарфоре, я бы новичку посоветовала начать с ЛФЗ — сегодня это Императорский фарфоровый завод. Дальше можно смотреть Дулево с его яркой народной росписью, Вербилки — бывший завод Гарднера, а также Конаково и старую Гжель. Особняком стоит советский агитационный фарфор 1920-х годов — небольшие тиражи, сильные художники и очень узнаваемая эстетика делают его одним из самых интересных направлений для коллекционеров. Хорошую советскую чайную пару ЛФЗ можно найти примерно за 3000–7000 рублей, старую Гжель — за 5000.
Еще один красивый вариант — подарить человеку фарфор, выпущенный в год его рождения. Для Краснодарского края особенно символична «Чайка»: завод заработал в 1960 году, а к 1970-м его чайные и кофейные сервизы, вазы и статуэтки уже были известны по всему СССР. Художники создавали собственный кубанский стиль — с подсолнухами, цветами, фруктами, мотивами местного народного искусства. Например, имениннику, родившемуся в 1974 году, можно поискать чайную пару, небольшую вазу или сервировочное блюдо «Чайки» 1970-х; родившемуся в 1985-м — предмет этого периода с характерным клеймом летящей чайки. Получается не просто чашка, а материальная капсула времени.
Если человек уже искушенный, увлекается Востоком, отличный вариант — китайский, японский фарфор. Я фанат второго, рекомендовала бы посмотреть на местные школы: Imari, Arita, Satsuma. Начать можно с небольших предметов — например блюдца или небольшой чаши. На международных аукционах такие вещи иногда стоят несколько сотен евро: например, пара старинных предметов Arita в 2024 году ушла за 190 фунтов.
В России я бы искала такие вещи у антикваров, на специализированных аукционах и у проверенных коллекционеров. За границей — Christie’s, Sotheby’s, европейские антикварные дома и японские аукционы. Как инвестицию фарфор стоит рассматривать осторожно: это не депозит, где гарантирован процент. Но хорошие редкие вещи со временем способны заметно прибавлять в цене — особенно если предмет имеет понятную историю, редкий декор и подтвержденное происхождение.
Винтажные украшения с блошиных рынков
Татьяна Зиберт, стилист, байер
Винтажные украшения всегда были в цене, но в этом году это буквально тренд. Запонки, броши, клипсы, зажимы для галстуков, браслеты и колье из прошлого столетия точно понравятся тем, кто ценит индивидуальность, вещи с историей.
Если говорить о марках, я бы смотрела на Chanel, Dior и Yves Saint Laurent 1970–1990-х годов. Особенно ценятся узнаваемый дизайн, редкая коллекция, хорошее состояние и оригинальная маркировка. Chanel, например, можно найти на европейских аукционах по цене от нескольких сотен евро: брошь 1994 года продавалась в Dorotheum за 238 евро, а винтажные колье Chanel 1980-х на аукционе Kerry Taylor уходили примерно за 1950 фунтов. Комплект Christian Dior 1960-х там же продали за 1300 фунтов.
Многие уверены, что покупать нужно только на блошиных рынках в Париже или Нью-Йорке. На самом деле огромный выбор есть и в маркированных магазинах, и у винтажных байеров. Хорошие вещи регулярно появляются на европейских аукционах. На юге России рынок меньше, но винтажные украшения можно искать у локальных коллекционеров, стилистов и владельцев специализированных магазинов.
Растут ли украшения в цене? Да, отдельные знаковые модели — особенно Chanel и Dior — становятся дороже, но рассчитывать на автоматический рост любой вещи не стоит. Здесь работает тот же принцип, что в искусстве: редкость, состояние, история и узнаваемость важнее самой надписи на застежке.
Книги в кожаном переплете и коллекционные издания
Андрей Егоров, букинист, владелец книжного магазина «Старый том»
Я бы советовал дарить книги, которые хочется не только прочитать, но и поставить на самое видное место в доме. Например, старинные альбомы по истории искусства, издания с оригинальными гравюрами или первые публикации известных авторов. Это подарок с характером: у него есть своя биография, а иногда и вполне серьезная коллекционная ценность.
При этом редкая книга не обязательно должна стоить как квартира в центре города. Например, отдельные тома «Истории живописи всех времен и народов» Александра Бенуа 1912–1916 годов можно найти примерно за 10 000 рублей. Старинные иллюстрированные издания, посвященные искусству и архитектуре, встречаются в диапазоне 15 000–
50 000 рублей — антикварный путеводитель по Петергофу 1909 года издания, написанный знаменитым искусствоведом Измайловым, можно приобрести за 34 000 руб. А за 60 000 можно купить дореволюционное издание Толстого в кожаном переплете и с иллюстрациями Леонида Пастернака.
Если бюджет позволяет потратить 80 000–150 000 рублей, стоит обратить внимание на редкие литературные издания, книги по истории городов и художественные альбомы начала XX века. Экземпляры с автографами, редкими гравюрами или необычным переплетом могут стоить сотни тысяч и даже миллионы.
Особенно ценны будут книги, связанные с увлечениями человека. Любителю живописи вручите старинный альбом с репродукциями, фанату машин — двухтомник Ultimate Collector Cars от TASCHEN о 100 самых легендарных коллекционных автомобилях XX и XXI века, поклоннику спорта — подарочное издание в кожаном переплете «Хоккей. История и современность». Главное — проверять комплектность, состояние и происхождение экземпляра.
Вино с историей
Даниил Сибиряков, сомелье, эксперт по винтажным винам
Вино — один из самых личных подарков, особенно если выбирать не просто хорошую бутылку, а историю. Мой любимый вариант — найти урожай года рождения человека. В идеале — отыскать любимый сорт именинника и тот регион, в котором урожай того периода был особенно хорош. Например, в 1957 году рислинг удался в Германии, в Мозеле и Рейнгау. А пино нуар 1985 года стоит искать во французских коллекциях, в частности — в Бургундии. Это уже не просто вино, а своеобразная бутылка-воспоминание.
Если хочется сделать подарок с инвестиционным потенциалом, смотрите на производителя, конкретный винтаж, тираж, условия хранения и репутацию вина на вторичном рынке.
Этикетка и сама бутылка тоже имеют значение: поврежденная капсула, потеки или плохое состояние этикетки могут сильно снизить стоимость коллекционного экземпляра. На западном рынке инвестиционное вино может приносить до 10% годовых в валюте, однако российскому рынку пока не хватает ликвидности.
При этом отдельные российские бутылки уже стоят как произведения искусства. Например, на аукционе 2024 года две бутылки «Красностопа Золотовского» 2012 года от «Винодельни Ведерниковъ» продали за 1,5 млн руб. — то есть по 750 тыс. за бутылку. Цена сформировалась благодаря особым характеристикам вина, а также за счет того, что бутылки этого года урожая представлены только в частных коллекциях и историческом архиве винодельни. Две бутылки «Абрау-Дюрсо» 1979 года ушли за 1,2 млн. Так что дорогой подарок необязательно должен быть иностранным: иногда интереснее найти редкий российский винтаж.