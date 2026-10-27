Даром не пройдет: что презентовать человеку, у которого все есть

Еще один красивый вариант — подарить человеку фарфор, выпущенный в год его рождения. Для Краснодарского края особенно символична «Чайка»: завод заработал в 1960 году, а к 1970-м его чайные и кофейные сервизы, вазы и статуэтки уже были известны по всему СССР. Художники создавали собственный кубанский стиль — с подсолнухами, цветами, фруктами, мотивами местного народного искусства. Например, имениннику, родившемуся в 1974 году, можно поискать чайную пару, небольшую вазу или сервировочное блюдо «Чайки» 1970-х; родившемуся в 1985-м — предмет этого периода с характерным клеймом летящей чайки. Получается не просто чашка, а материальная капсула времени.