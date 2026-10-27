На вес золота
Драгоценные металлы, акции и недвижимость — куда стоит инвестировать и как собрать сбалансированный портфель
Вместе со специалистами из разных сфер выяснили, какие активы сегодня способны принести наибольшую доходность, где искать возможности для роста, а где — защищать капитал от рисков. Поговорили о том, как меняется стратегия инвестора в период высокой неопределенности, стоит ли держать деньги в золоте, покупать ли украшения и акции и в чем искать альтернативы.
Ольга Карапетян, генеральный менеджер ювелирного дома DANAYA
Золото — это наиболее понятный актив, цена на который зависит от стоимости металла на рынке. Драгоценные камни требуют экспертной оценки, так как большое значение имеют характеристики конкретного камня.
С точки зрения ювелирного рынка наиболее устойчивыми в плане ликвидности остаются украшения с качественными натуральными бриллиантами и редкими камнями — у них понятная ценность и высокий спрос среди покупателей во все времена. Особенно если речь идет об известных брендах. Однако при покупке украшений важно учитывать также характеристики самого изделия, редкость драгоценных камней, ограниченность выпуска, мастерство исполнения, месторождение, наличие подтверждающих документов. Сейчас особенно популярны такие камни, как рубины, параиба, розовые бриллианты. Если рассматривать покупку с точки зрения долгосрочной ценности, лучше отдавать предпочтение классическим моделям, которые сохраняют актуальность на протяжении многих лет: кольца и серьги с бриллиантами, колье и подвески с натуральными камнями — особенно лаконичные модели, которые легко сочетать с разными образами, украшения с цветными драгоценными камнями — например с изумрудами, рубинами и сапфирами, которые ценятся за редкость и индивидуальность.
Также растет интерес к изделиям, созданным в собственной мастерской, где можно реализовать индивидуальный дизайн и получить украшение с уникальной историей, а также собственный контроль качества.
Евгений Герасимов, руководитель АО «Управляющая компания "Децентрализованные решения"»
Если говорить о том, во что сегодня имеет смысл инвестировать, я бы в первую очередь смотрел не на отдельный актив, а на то, как именно работает капитал. В условиях высокой волатильности особенно важны диверсификация и контроль риска: средства разумнее распределять между разными торговыми сценариями, а не концентрировать в одной позиции или одном инструменте.
Алгоритмические стратегии интересны именно этим подходом. Капитал можно распределять между модулями, которые работают с разными рыночными ситуациями: краткосрочными движениями, диапазонами цен, ликвидностью и быстрыми сделками. Такая модель позволяет не делать ставку на один сценарий развития рынка и оперативно перераспределять средства по мере изменения ситуации. Идеальный пример — алгоритмы Hashyra.
Подобная архитектура применяется в профессиональных трейдинговых компаниях и фондах и считается стандартом индустриальной надежности.
При этом сама автоматизация не означает отсутствия риска. Любая торговая стратегия может давать отрицательный результат, а сложная инфраструктура не является гарантией доходности. Поэтому при выборе инструмента я бы оценивал не обещанную доходность, а прежде всего прозрачность стратегии, механизм управления рисками, ликвидность и возможность контролировать собственные средства.
Паевые инвестиционные фонды позволяют получить широкую диверсификацию, а кредитный анализ проводится профессиональными управляющими
Андрей Усов, эксперт по недвижимости агентства «Макромир»
Если говорить об инвестициях в недвижимость на юге России, я бы не стал делать ставку на один город. Краснодар необходимо рассматривать как инвестицию с горизонтом три-пять лет. Высокая стоимость ипотеки сдерживает спрос, однако одновременно сокращается объем нового предложения: часть застройщиков переориентируется на другие регионы. В перспективе это может привести к дефициту качественного и ликвидного жилья.
Сочи остается самым дорогим рынком региона, инвестиции здесь требуют тщательного выбора объекта и финансовой модели. Рассчитывать исключительно на рост стоимости квадратного метра рискованно: высокая конкуренция за арендатора ограничивает доходность. Например, в 2026 году цены на посуточную аренду в Сочи выросли всего на 2%, что свидетельствует о необходимости более взвешенного подхода к оценке потенциальной доходности.
Анапа выглядит интереснее с точки зрения соотношения вложений и перспектив роста. Город развивается как круглогодичный курорт, а стоимость квадратного метра остается ниже сочинской. Это делает Анапу одним из наиболее перспективных направлений для инвесторов, готовых оценивать не только текущую ситуацию, но и долгосрочные изменения рынка.
Еще один интересный тренд — рост инвестиционного интереса к Кавказским Минеральным Водам, в частности к Кисловодску, Пятигорску, Ессентукам и Железноводску. Порог входа тут ниже, чем в Сочи, а курортный спрос формирует основу для арендного бизнеса.
Если сравнивать с Краснодаром Ростов-на-Дону, то это более консервативный инвестиционный сценарий. Здесь я бы в первую очередь обратил внимание на коммерческую недвижимость с понятным арендатором и прогнозируемым денежным потоком, а не на перспективу быстрого роста стоимости жилья.
Антон Никулин, основатель ювелирной компании NIKULIN
Золото — это наиболее понятный и ликвидный инструмент: его стоимость привязана к мировым котировкам. Камни, часы и украшения потенциально могут дать большую доходность, но здесь уже нужны знания рынка. Важны редкость, происхождение, состояние, сертификаты и спрос на вторичном рынке.
Главная ошибка — считать инвестиционным любое дорогое украшение. При перепродаже может оказаться, что значительная часть цены приходилась на розничную наценку, маркетинг и имя бренда. Нужно заранее понимать, кому и за сколько это изделие можно будет продать через несколько лет.
Что же до ювелирных домов и брендов, которые сейчас наиболее интересны с точки зрения инвестиций, тут могу отметить знаковые изделия Cartier, Van Cleef & Arpels, Bulgari, Tiffany & Co., а также отдельные модели ведущих часовых мануфактур. Они традиционно пользуются устойчивым спросом. Однако инвестировать лучше не просто в известное имя, а в конкретный предмет: редкую модель, лимитированную серию, выдающийся камень или изделие с историей.
Дорогое украшение и инвестиционное украшение — не всегда одно и то же. Хорошая инвестиция должна иметь не только цену сегодня, но и покупателя завтра.
Ирина Зуй, исполнительный директор макрорегиона Юг ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
Выбор финансовых инструментов зависит от двух факторов: горизонта планирования и готовности к риску. Классические вклады остаются базой. Они обеспечивают надежность, фиксированную доходность и подходят для краткосрочных целей или формирования «подушки безопасности». Для тех, кто ищет доходность чуть выше инфляции, альтернатива — государственные облигации (ОФЗ).
Акции и паевые фонды — это инструменты с самым высоким потенциалом доходности, но они требуют долгосрочного подхода и готовности к колебаниям рынка.
Отдельно я бы выделила программы накопительного страхования жизни. Они не просто фиксируют доходность и защищают капитал, но и обеспечивают страховую защиту.
Выбор между классическими и инвестиционными продуктами зависит от инвестиционного горизонта и риск-профиля клиента. Если горизонт планирования составляет до одного-двух лет, а приоритеты — сохранность капитала и фиксированная доходность, оптимальное решение — банковский вклад и небольшая доля инвестиционных продуктов или ценных бумаг, не связанных с большой долей риска.
Инвесторам не стоит ориентироваться только на максимальную процентную ставку. В сфере управления благосостоянием критически важны надежность и репутация финансового института, качество клиентского сервиса и уровень экспертизы команды.
Анна Буштырева, эксперт-геммолог, ювелир и дизайнер концепт-стора Muar
Драгоценные цветные камни (колумбийские изумруды, бирманские рубины и сапфиры, шпинель махенге, турмалины параиба, цветные бриллианты или бесцветные от трех карат) и металлы всегда ликвидны и будут иметь ценность. Однако если мы говорим о камнях в качестве инвестиционного инструмента, стоит иметь в виду, что вход в такой портфель требует солидных вложений. При этом рост стоимости мы можем наблюдать только через 10–15 лет. Проще вкладываться в золото, здесь можно начинать с небольших сумм и купить даже один грамм.
С украшениями немного сложнее, нужно учитывать множество факторов: кто и когда создал, какие камни и материалы использованы, попадет ли такое украшение на аукцион. Например, лепесток из алюминия Жоэля Артура Розенталя (JAR) представлен на аукционе Sotbey’s, растет в цене, обладает художественной и коллекционной ценностью. А бриллиантовое колье марки Jacob&co стоимостью миллион долларов — непродаваемое украшение. Бренд известный, но таких украшений на рынке много. В результате его решили разобрать и продавать просто камни.
Если вам нужны ювелирные дома с высоким потенциалом в плане инвестиций, рекомендую обратить внимание на Chaumet, Tiffany, Boucheron, Van Cleef & Arpels, Bulgari, Faberge, Cartier, Mauboussin, Taffin de Givenchy, JAR, Rolex.
Сергей Рогозин, руководитель по развитию инвестиционных и специальных продуктов УК «Альфа-Капитал»
Для многих частных инвесторов покупка паев готового фонда оказалась удобнее самостоятельной покупки отдельных выпусков. Не нужно отдельно оценивать каждого эмитента, следить за дюрацией портфеля, управлять купонным потоком и регулярно реинвестировать доход. Эти задачи берет на себя управляющий. В результате инвестор получает готовую конструкцию: диверсифицированный портфель, профессиональный отбор бумаг и управление процентным и кредитным риском.
В облигационной части портфеля можно обратить внимание на ОФЗ и корпоративные облигации эмитентов с высоким кредитным качеством. Текущая доходность ОФЗ варьируется от 13,5 до 16,7% в зависимости от срока погашения, а качественных корпоративных облигаций — 15–17%. Одним из способов инвестирования в облигации могут быть паевые инвестиционные фонды.
Для краткосрочного размещения средств можно рассматривать фонды денежного рынка и фонды на короткие корпоративные облигации, а также флоатеры. Купоны, поступающие в фонд, реинвестируются в полном объеме и не подлежат налогообложению.
Повышенная волатильность может сохраниться до конца года. Инвесторы, готовые принимать более высокий риск, могут постепенно формировать позиции в акциях или длинных ОФЗ. Те, кто предпочитает более осторожный подход, могут обращать внимание в том числе на инструменты денежного рынка, флоатеры и короткие облигации.