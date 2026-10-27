На вес золота

С точки зрения ювелирного рынка наиболее устойчивыми в плане ликвидности остаются украшения с качественными натуральными бриллиантами и редкими камнями — у них понятная ценность и высокий спрос среди покупателей во все времена. Особенно если речь идет об известных брендах. Однако при покупке украшений важно учитывать также характеристики самого изделия, редкость драгоценных камней, ограниченность выпуска, мастерство исполнения, месторождение, наличие подтверждающих документов. Сейчас особенно популярны такие камни, как рубины, параиба, розовые бриллианты. Если рассматривать покупку с точки зрения долгосрочной ценности, лучше отдавать предпочтение классическим моделям, которые сохраняют актуальность на протяжении многих лет: кольца и серьги с бриллиантами, колье и подвески с натуральными камнями — особенно лаконичные модели, которые легко сочетать с разными образами, украшения с цветными драгоценными камнями — например с изумрудами, рубинами и сапфирами, которые ценятся за редкость и индивидуальность.