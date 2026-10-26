Владимир Путин наградил медалью семью из Сызрани
Олег и Ольга Шаровы из Сызрани указом президента РФ награждены медалью ордена «Родительская слава». Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
«Супруги воспитывают пятерых детей, в этом году отметили 29 лет совместной жизни»,— сообщил глава региона.
За достойное воспитание детей в 2015 году Олег Шаров награжден Знаком общественного признания «Во славу отцовства» в номинации «Отцовский труд в кровной многодетной семье». Ольга Шарова в 2017 году награждена знаком отличия «Материнская доблесть» II степени. В 2018 году их семья занесена в «Летопись семейного благополучия городского округа Сызрань» в номинации «Многодетная семья».
В Самарской области 24 семьи являются обладателями медали ордена «Родительская слава», 18 — ордена «Родительская слава».