Владимир Путин наградил медалью семью из Сызрани

За достойное воспитание детей в 2015 году Олег Шаров награжден Знаком общественного признания «Во славу отцовства» в номинации «Отцовский труд в кровной многодетной семье». Ольга Шарова в 2017 году награждена знаком отличия «Материнская доблесть» II степени. В 2018 году их семья занесена в «Летопись семейного благополучия городского округа Сызрань» в номинации «Многодетная семья».