Самой востребованной профессией у самарской молодежи стал мастер по ремонту техники

Лидером спроса у соискателей в Самарской области стала профессия мастера по ремонту бытовой техники. Количество резюме в этой сфере увеличилось в 2,6 раза (+157%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Молодые специалисты рассчитывают на зарплату 90 тыс. рублей в месяц.