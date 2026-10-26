Самой востребованной профессией у самарской молодежи стал мастер по ремонту техники
Спрос на нее в регионе вырос более чем вдвое
Рынок труда Самарской области демонстрирует растущий интерес молодежи к техническим специальностям. В третьем квартале 2026 года рекордно увеличилось число резюме от соискателей 18–24 лет. Об этом сообщили представители сервиса «Авито Работа».
Лидером спроса у соискателей в Самарской области стала профессия мастера по ремонту бытовой техники. Количество резюме в этой сфере увеличилось в 2,6 раза (+157%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Молодые специалисты рассчитывают на зарплату 90 тыс. рублей в месяц.
Вторую позицию заняли работники кухни, показав рост числа резюме в 2,4 раза (+143%). Их средние зарплатные ожидания составили 65 тыс. рублей ежемесячно.
Замкнули тройку графические дизайнеры, продемонстрировав увеличение количества резюме в 2,3 раза (+131%). Соискатели этой специальности ожидают зарплату 50 тыс. рублей.
Эксперты отмечают, что такой рост интереса к техническим и творческим специальностям свидетельствует о трансформации предпочтений молодого поколения на рынке труда. Особенно заметен тренд на развитие навыков в сфере технического обслуживания и ремонта.