Оренбургская область утвердила социально-экономический прогноз до 2029 года

На основе прогноза формируется проект регионального бюджета. Процесс находится на финальной стадии. Проект областного бюджета на 2027 – 2029 годы будет рассмотрен Законодательным Собранием региона в ноябре в первом чтении. Документ сохранит социальную направленность, отметил Евгений Солнцев.