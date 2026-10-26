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Выпуск газеты №198/П«Ъ» Газета
Волга

Оренбургская область утвердила социально-экономический прогноз до 2029 года

Сформированный на его основе проект регионального бюджета будет рассмотрен в первом чтении в ноябре
Правительство Оренбургской области утвердило прогноз социально-экономического развития региона на 2027 – 2029 годы. Документ подготовлен с учетом федеральных ориентиров и национальных целей развития страны, сообщил губернатор Евгений Солнцев.

Егор Снетков / Коммерсантъ

Экономическая устойчивость региона сохраняется, хотя темпы роста в прогнозируемый период ожидаются более сдержанными по сравнению с предыдущими годами.
Основными приоритетами станут повышение производительности труда, внедрение искусственного интеллекта и бережливых технологий, развитие инвестиционной и туристической сфер, поддержка бизнеса и расширение экспортного потенциала.
На основе прогноза формируется проект регионального бюджета. Процесс находится на финальной стадии. Проект областного бюджета на 2027 – 2029 годы будет рассмотрен Законодательным Собранием региона в ноябре в первом чтении. Документ сохранит социальную направленность, отметил Евгений Солнцев.