УФАС внесло оренбургскую фирму в РНП на два года за срыв контракта
Компанию отстранили от госзакупок за непостроенный памятник в Сакмаре
УФАС по Оренбургской области накануне внесло ООО «Егаргрупп» в реестр недобросовестных поставщиков (РНП) на два года. Об этом сообщили на официальном портале ведомства. Основанием для решения стало обращение администрации Сакмарского сельсовета.
В апреле 2026 года компания заключила контракт на устройство памятника бойцам в селе Сакмара. Однако к работам подрядчик так и не приступил. Антимонопольная служба не получила доказательств, что работы сорвались по объективным причинам.
В связи с этим «Егаргрупп» включили в РНП. Теперь ООО в течение двух лет не сможет участвовать в госзакупках.