Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №198/П

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №198/П«Ъ» Газета
Волга

УФАС внесло оренбургскую фирму в РНП на два года за срыв контракта

Компанию отстранили от госзакупок за непостроенный памятник в Сакмаре
УФАС по Оренбургской области накануне внесло ООО «Егаргрупп» в реестр недобросовестных поставщиков (РНП) на два года. Об этом сообщили на официальном портале ведомства. Основанием для решения стало обращение администрации Сакмарского сельсовета.

Игорь Елисеев / Коммерсантъ

В апреле 2026 года компания заключила контракт на устройство памятника бойцам в селе Сакмара. Однако к работам подрядчик так и не приступил. Антимонопольная служба не получила доказательств, что работы сорвались по объективным причинам.
В связи с этим «Егаргрупп» включили в РНП. Теперь ООО в течение двух лет не сможет участвовать в госзакупках.
Яна Вежлева