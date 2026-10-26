Самарский книжный фестиваль признан лучшей практикой работы с читателями в РФ
Победа на всероссийском конкурсе помимо известности принесла областной библиотеке средства на развитие
Самарская областная универсальная научная библиотека стала победителем всероссийского конкурса профессионального мастерства среди библиотек России. Проект «Время читать» был отмечен экспертами как одна из лучших практик работы с читателями.
Значимая победа принесла учреждению не только признание профессионального сообщества, но и существенную финансовую поддержку. Библиотека получила субсидию на модернизацию материально-технической базы.
Грантовые средства будут направлены на комплексное обновление площадки. В планах — приобретение современного оборудования, эргономичной мебели и выставочных конструкций. Особое внимание уделят развитию самого фестиваля: закуплены новые шатры для организации тематических площадок.
Фестиваль «Время читать» проводится в Самаре с 2020 года. Проект зарекомендовал себя как масштабное социокультурное событие регионального уровня. Он объединяет книголюбов со всей Самарской области, создавая пространство для общения и обмена идеями.
На его площадке выступали известные исполнители и литераторы. В их числе — Татьяна Толстая, Дарья Донцова, Андрей Геласимов, Сергей Алексеев, Шамиль Идиатуллин, Роман Сенчин, Мария Семенова (автор цикла «Волкодав») и Роберт Гараев (автор «Слова пацана»).